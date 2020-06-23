Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Коронавирус без границ: новосибирец привёз COVID-19 в Хакасию

сегодня 11:01

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

41 новый случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Хакасии; одним из инфицированных оказался житель Новосибирской области.

Более 40 новых пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Республике Хакасия за прошедшие сутки. Среди заражённых — новосибирец. Об этом 28 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

"21 пациент поступил с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии. 15 случаев — это служебные и семейные контакты. Один пациент выявлен в результате планового осмотра медперсонала, ещё один человек прибыл из Новосибирска", — уточнили специалисты.

Всего на сегодня в регионе зафиксировано 1812 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением в республике находится 1411 человек, из них 61 — в обсерваторе.

Получают лечение 574 человека, состояние 46 из них оценивается как тяжёлое, пятеро дышат при помощи аппарата ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области за минувшие сутки скончались четыре пациента с коронавирусом.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Хакасия
Коронавирс

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221788
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117786
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109700
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104244
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101030
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97447
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
73023
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли