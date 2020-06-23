Коронавирус без границ: новосибирец привёз COVID-19 в Хакасию

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

41 новый случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Хакасии; одним из инфицированных оказался житель Новосибирской области.

Более 40 новых пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Республике Хакасия за прошедшие сутки. Среди заражённых — новосибирец. Об этом 28 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

"21 пациент поступил с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии. 15 случаев — это служебные и семейные контакты. Один пациент выявлен в результате планового осмотра медперсонала, ещё один человек прибыл из Новосибирска", — уточнили специалисты.



Всего на сегодня в регионе зафиксировано 1812 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением в республике находится 1411 человек, из них 61 — в обсерваторе.

Получают лечение 574 человека, состояние 46 из них оценивается как тяжёлое, пятеро дышат при помощи аппарата ИВЛ.



Напомним, в Новосибирской области за минувшие сутки скончались четыре пациента с коронавирусом.