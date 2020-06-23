Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 28 июня

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, Михаила Докукина, коллаж Сиб.фм

Четыре пациента с подтверждённым коронавирусом умерли в Новосибирске за последние сутки; медики выявили 98 новых случаев заражения.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Новосибирске достигло 5769. С начала пандемии в регионе скончался 91 человек.

Плюс 98

За последние сутки в Новосибирской области выявлено 98 новых случаев инфицирования COVID-19 — это наименьший показатель за последние несколько недель. Всего в субъекте диагноз "коронавирусная инфекция" поставлен 5769 раз.

Новые жертвы

Ещё четыре пациента, заражённых коронавирусом, скончались в инфекционных стационарах Новосибирской области. Умершими оказались трое мужчин 67 лет, 71 год и 79 лет, и одна женщина, ей было 66 лет.

Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 80 человек. На ИВЛ – 27 пациентов.

Заражаются дети

Среди 5769 случаев заражения коронавирусом в регионе — 357 детей. Многие из них уже прошли лечение и выписаны из стационара. В то же время в детской больницу №3 находятся 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Пациенты "инфекционок"

По данным на 28 июня, взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 274.

В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Напомним, 28 июня заболевший коронавирусом пациент в Хакасии оказался новосибирцем.