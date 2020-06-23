Лекарства от рака могут быть эффективны при коронавирусе - учёные

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Учёные выяснили, что COVID-19 действует в организме как онкология; лекарства от рака могут помочь при коронавирусе.

Сходство между проявлениями коронавируса и рака выявили специалисты в ходе недавнего исследования в Калифорнийском университете города Сан-Франциско. Учёные разглядели нити, которые тянутся от заражённых клеток к здоровым органам. По словам руководителя проекта Невана Крогана, коронавирус, как рак или ВИЧ, таким образом ищет «ахиллесову пяту клетки», об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на учёных.

Предполагается, что эти нити помогают инфекции распространяться по всему организму подобно опухоли. Из этого исследователи сделали вывод, что препараты для лечения рака, возможно, помогут в борьбе с COVID-19.

Также учёные отметили, что коронавирус — один из немногих вирусов, способных заразить другие клетки через нити от поражённых участков.

Проведя эксперименты на заражённых клетках зелёных мартышек и человеческих лёгких, исследователи выявили несколько препаратов, которые теоретически могут помочь пациентам с коронавирусом. Всего было обнаружено пять подобных лекарств.

Напомним, сегодня, впервые за долгое время в Новосибирске меньше сотни заражений коронавирусом.