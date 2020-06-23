Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Мишустин пообещал россиянам с детьми дешёвые кредиты на отечественные авто

сегодня 15:15

Фото из открытых источников

Семьи с детьми в России смогут оформить кредит на автомобиль на выгодных условиях; скидка будет действовать на машины отечественного производства.

Оформить кредит со скидкой от 10 до 25 % на новый автомобиль российского производства смогут семьи, имеющие хотя бы одного ребёнка. Соответствующее постановление подписал 28 июня премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещён на сайте кабина.

Скидку на кредит в размере 10 % от стоимости автомобиля смогут получить семьи, воспитывающие как минимум одного ребенка, медицинские работники, а также граждане, сдавшие старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка составит 25 процентов от цены нового автомобиля.

Максимальная стоимость кредитного автомобиля составляет 1,5 миллиона рублей.

Впоследствии банки, предоставляющие скидки по автокредидам, получат субсидию от государства.

Как отмечается в документе, подобные меры приняты для того, чтобы сделать доступнее вместительные автомобили для многодетных семей. Всего на программу направлено 22,5 млрд. рублей.
Напомним, с 1 июля семьи с детьми от 0 до 16 лет в России получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

кредиты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221803
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117801
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109713
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104253
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101043
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97459
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
73037
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли