Мишустин пообещал россиянам с детьми дешёвые кредиты на отечественные авто

Фото из открытых источников

Семьи с детьми в России смогут оформить кредит на автомобиль на выгодных условиях; скидка будет действовать на машины отечественного производства.

Оформить кредит со скидкой от 10 до 25 % на новый автомобиль российского производства смогут семьи, имеющие хотя бы одного ребёнка. Соответствующее постановление подписал 28 июня премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещён на сайте кабина.

Скидку на кредит в размере 10 % от стоимости автомобиля смогут получить семьи, воспитывающие как минимум одного ребенка, медицинские работники, а также граждане, сдавшие старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка составит 25 процентов от цены нового автомобиля.

Максимальная стоимость кредитного автомобиля составляет 1,5 миллиона рублей.

Впоследствии банки, предоставляющие скидки по автокредидам, получат субсидию от государства.

Как отмечается в документе, подобные меры приняты для того, чтобы сделать доступнее вместительные автомобили для многодетных семей. Всего на программу направлено 22,5 млрд. рублей.

Напомним, с 1 июля семьи с детьми от 0 до 16 лет в России получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.