Мошкара атаковала Новосибирск

Фото: twitter.com

Новосибирцы жалуются на нашествие мошек в городе; особенно много насекомых вблизи водоёмов.

В Новосибирске — настоящее нашествие мошкары. Горожане жалуются на насекомых, которые буквально не дают находиться на улице, облепляя с ног до головы.

"Вчера выехали на дачу и просто не смогли провести там больше получаса: мошки повсюду", — написала в редакцию Сиб.фм Елена.

По словам ещё одной сибирячки, "такого ужаса" она не видела давно. "Лезут в рот, в глаза, в нос, просто пытка какая-то", — добавил она.

По словам женщины, если взрослые еще как-то могут отбиваться от навязчивых мошек, то детям приходится особенно сложно.

"Моя ревела просто! Пришлось быстро уезжать с природы домой", — сказала читательница.

Она уточнила, что насекомых "не берут" никакие репиленты. "Нафышкались — бесполезно", — подытожила женщина.

Как ранее сообщало издание "Наука в Сибири", своеобразным инкубатором для мошкары в Новосибирске становится Обское водохранилище. А поскольку река течёт через весь город, то и насекомых много в любом месте столицы.

Напомним, ранее учёные объяснили, могут ли насекомые переносить коронавирус.