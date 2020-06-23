Назвали Капой: в Новосибирске прооперировали собаку с оторванной челюстью

Фото из группы "Помощь бездомным животным в Новосибирске" в instagram

Бродячая собака в Новосибирске едва не погибла от голода: животное не могло есть из-за серьёзной раны; неравнодушные люди отправили дворнягу на операцию и дали новое имя.

Бездомная собака с оторванной челюстью, найденная накануне дачницей в селе Боровое, перенесла операцию. Ветеринары зашили повреждённый участок, и теперь ждут, когда хвостатая пациентка сможет полноценно питаться. Об этом сообщается в группе "Помощь бездомным животным в Новосибирске" в instagram.

В клинике, куда дворнягу про просьбе неравнодушной женщины доставили зооволонтёры, собаку назвали Капой.

"После сдачи анализов её направили на операцию, удалили все костные отломки, рваные мягкие ткани и сломанные зубы. Из оставшейся кожи и слизистых сшили новую челюсть", — говорится в группе.

По словам волонтёров, операция у Капы на челюсти закончилась благополучно.

"Просыпается от наркоза! Теперь самое важное победить инфекцию и затем стерилизация», — сообщили после операции в клинике.

Сейчас собака уже может кушать, но пока остаётся на стационарном лечении.

Напомним, 26 июня дачница заметила собаку в окровавленной челюстью - животное не могло самостоятельно есть.