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Оксану из «Спокойной ночи, малыши» переодели в Гитлера

сегодня 20:33

Фото телеграм-канала Baza

Следственный комитет проводит проверку по признакам реабилитации нацизма в передаче «Спокойной ночи, малыши»; ведущую переодели в нацистского лидера.

Ведущую программы «Спокойной ночи, малыши» хулиганы переодели в Гитлера. Как 28 июня сообщает телеграм-канал Baza, Следственный комитет уже начал проверку инцидента. По данным канала, неизвестные при помощи графического редактора изменили внешний вид Оксаны Фёдоровой — на ней появилась форма нацистского лидера.

Изначально компрометирующие кадры разместили в социальных сетях и на многих других сайтах. Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета Москвы. Проверку поручили отделу по особо важным делам.

По факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Подобное происходило в мае, когда несколько человек разместили изображения нацистских лидеров во всероссийской акции «Бессмертный полк».

Напомним, в конце мая Следственный комитет возбудил ещё два дела об оправдании нацизма.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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