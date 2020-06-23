Похищение человека попало на видео: новосибирские следователи начали проверку

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Жительница Новосибирска сняла на видео похищение человека — его силой засунули в багажник; Следственный комитет начал проверку.

В Новосибирске похищение человека попало на видео. Кадры 28 июня опубликовал подписчик сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, инцидент произошёл на улице Котовского, 26.

На кадрах видно, как два человека силой помещают в багажник мужчину. В описании к видео сказано, что его перед этим избили. В Следственном комитете заявили, что по факту происшествия организована доследственная проверка.

«28 июня 2020 года на одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе города Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Напомним, накануне в Новосибирской области завершились поиски пропавшей перед Новым годом женщины — её нашли мёртвой.