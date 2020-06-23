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Путин обнародовал результаты тестов на COVID-19

сегодня 17:41

Фото kremlin.ru

Президент РФ сдаёт тесты на коронавирус раз в 3-4 дня; пока ни один из них не был положительным.

Ни один из тестов на наличие коронавирусной инфекции Владимира Путина не оказался положительным. Об этом 28 июня российский президент заявил в фильме «Москва. Кремль. Путин».

По словам главы государства, он сдаёт тесты на COVID-19 раз в 3-4 дня. Также Путин признался, что из-за эпидемии ввёл правило: президент и премьер не должны летать одновременно или в одном самолёте.

«Потому что на нас особая ответственность за положение в стране. И, когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел... Ну, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график», — пояснил он.

Глава государства рассказал подробности визита в московскую Коммунарку, ставшую центром работы с больными коронавирусом пациентами. По заявлению Путина. его пытались отговорить от этой идеи.

Напомним, в конце текущей недели Кремль анонсировал новое обращение Путина к нации.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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