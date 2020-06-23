Путин сделал заявление об искусственном происхождении COVID-19

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Президент РФ прокомментировал версию об искусственном происхождении коронавируса; по словам Путина, рассуждениям на эту тему не стоит уделять время.

Владимир Путин сказал, что не стоит заниматься рассуждениями об истинном происхождении коронавируса. Такую точку зрения президент России озвучил в программе «Москва. Кремль. Путин» 28 июня.

«Нет никаких оснований считать, что пандемия коронавируса — результат чьих-то целенаправленных усилий», — сказал Путин.

По мнению главы государства, сейчас нет времени для обсуждения этого вопроса. Вместо этого Путин предложил искать возможности, чтобы справиться с пандемией.

Напомним, сегодня Путин рассказал о визите в Коммунарку.