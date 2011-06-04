Развод Харламова и Асмус, продление выплат на детей, парад Победы, старт голосования по поправкам к Конституции - итоги недели Сиб.фм

Фото коллаж Сиб.фм

Неделя с 22 по 28 июня выдалась весьма насыщенной. Началось всё с развода популярного комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Во вторник президент Владимир Путин выступил с обращением к стране. Он анонсировал ряд новых льгот для семей с детьми и медработников, а вот тем, кто зарабатывает больше пяти миллионов в год, не повезло. Для них повысили ставку НДФЛ на два процента. Середина недели ознаменовалась сразу двумя громкими историческими событиями: парад Победы, перенесённый на 24 июня из-за пандемии коронавируса, и начало досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ. На конец недели пришлось вынесение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову. Главные события прошедших семи дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Развод Харламова и Асмус

Фото с сайта instagram.com

В понедельник, 22 июня, популярные актеры Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании. Об этом звезды написали на своих страницах в социальной сети Instagram.

В заявлении пара отметила, что в их разводе не виноваты фильм «Текст», самоизоляция или «кто-либо третий», и они намерены сохранить продолжать дружеские отношения. Также Асмум и Харламова отказались от контактов со СМИ.

«...Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом...» – пишет Асмус.

«...Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь», – указано на странице Харламова.

У супружеской четы осталась дочь, которую они намерены растить дальше вместе.

Вероятно, фильм «Текст» был упомянут из-за откровенной постельной сцены с участием Асмус и актера Ивана Янковского, после которой в сети разгорелась дискуссия.

Новые социальные выплаты

Фото kremlin.ru

Во вторник, 23 июня, президент РФ Владимир Путин снова обратился к населению страны. В ходе обращения он объявил сразу о двух новых мерах поддержки семей с детьми. Первая коснулся семей с детьми от 3 до 16 лет: они повторно получает 10 тысяч рублей. Тем, кто уже воспользовался этой выплатой в июне, средства направят автоматически.

Также родителям, оставшимся без работы, продлят пособие в 3 тысячи на ребенка на июль и август. Кроме того, им положено повышенное пособие по безработице.

Социальным и медицинским продлили пособия за работу с коронавирусными больными. Сотрудникам социальной сферы выплаты будут начислять до 15 сентября. Медики также получат дополнительные премии в июле и августе вне зависимости от того, когда они пойдут на работу.

Кроме того, одно из решений Путина касается повышение ставки НДФЛ. Для граждан, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год, налог на доходы повысили с 13% до 15%. Эта мера начнет действовать 1 января 2021 года. По заявлению президента, полученные средства направят отправлены на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями. По предварительным расчётам, это решение поможет пополнить бюджет на 60 миллиардов рублей.

Парад Победы

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В среду, 24 июня, в Новосибирской области состоялся парад Победы и праздничный салют. В центре города проехали более 50 образцов военной техники. Шествие было закрытым для личного посещения горожан. Прямую трансляцию парада Победы на площади Ленина в Новосибирске посмотрели более полумиллиона человек.

После шествия жители Новосибирска заметили, что на асфальте в центре города тяжёлая техника оставила следы. Мэр Анатолий Локоть заявил, дороги в нормальном состоянии, но если понадобится, то асфальт починят.

Салют в честь дня Победы должен был состояться в 22.00. Однако незадолго до этого военные несколько раз переносили начало. В результате фейерверки запустили в 23.20. Салют также транслировали через интернет и ТВ.

На набережной и на Коммунальном мосту собрались множество людей, которые хотели посмотреть запуск залпов вживую. Однако их планам помешали сотрудники полиции. Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов снял кадры, на которых видно, что сотни сибиряков стоят на Октябрьском мосту под звуки сирен полицейских машин.

Начало голосования

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В четверг, 25 июня, в Новосибирской области стартовало досрочное голосование по поправкам к конституции РФ. Оно продлится до 30 июня и позволит избежать большого скопления людей в единый день голосования – 1 июля.

Принять участие может любой житель региона. Достаточно прийти на избирательный участок с паспортом.

В Новосибирской области для голосования предусмотрели более 2 тысяч участков, которые будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера. В такое же время по письменному заявлению граждане могут проголосовать «на дому».

Досрочно проголосовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Последний рассказал, что сделал это прямо в машине по пути на работу.

Приговор Кириллу Серебренникову

Фото telegram-канала Baza

В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы вынес решение по делу «Седьмой студии». Фигурантов обвиняли в хищении 129 миллионов рублей, которые Министерство культуры РФ направило на реализацию проекта «Платформа».

Режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего гендиректора Юрия Итина и генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского признали виновными. Согласно приговору по делу, подсудимые намеренно организовали преступную группу, чтобы похитить указанную сумму. Серебренникова посчитали её главарем.

В результате Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 тысяч рублей. Итин и Малобродский, получили три и два года условного заключения соответственно. Кроме того, имущество всех осуждённых арестовали имущество до того момента, пока они не возместят украденные 129 миллионов рублей у государства. В отношении бывшей сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум суд избрал наказание в виде штрафа, однако отменил его из-за истекшего срока давности.

Ограничительные меры в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В субботу, 27 июня, стало известно, что губернатор Новосибирской области подписал постановление о продлении ограничительных мер до 1 августа. Документ был опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, в регионе ещё месяц не будут работать заведения общепита, за исключение обслуживания на вынос, фитнес-центры, массажные салоны, кинотеатры, санатории, детские лагеря. В торговых центрах разрешено работать только аптекам, продовольственным магазинам и оптовым точкам.

Отказ в выплате на подростка от 16 до 18 лет

Фото pixabay.com

Министерство труда РФ не поддержало просьбу о распространении единовременной выплаты в 10000 на детей от 16 до 18 лет. Соответствующую просьбу подавала уполномоченная по правам Анна Кузнецова. Ранее к ней обращались родители, которые возмутились такому делению детей.

По словам пресс-службы детского омбудсмена, минтруд аргументировал отказ возможностью трудоустройства детей старше 16 лет.

Такими были самые заметные события с 22 по 28 июня. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.

Соблюдайте меры предосторожности, берегите себя и своих близких.