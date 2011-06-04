Решили не отмечать: сегодня в Новосибирске - День города

Фото Никиты Давыденко, Алексея Чистякова, пресс-службы мэрии Новосибирска, из архива Сиб.фм

26 мая, то есть фактически за месяц до Дня города в Новосибирске, мэр Анатолий Локоть объявил о том, что празднование 127-летия сибирской столицы отменяется; массовые мероприятия в разгар пандемии могут обернуться ухудшением ситуации с коронавирусом.

Последнее воскресенье июня для новосибирцев — дата особая: любимый город

отмечает день рождения. Правда, в этом году именинник от праздника отказался — веселиться пока не время, а водить дистанционные хороводы — надоело.

На то, что праздничные мероприятия в честь 127-летия города всё же состоятся, новосибирцы надеялись до последнего. На фоне постепенного снятия карантинных ограничений, мысль о возможном проведении полюбившихся всем массовых зарядок, парада детских колясок и раздаче бесплатных угощений начала казаться не такой уж и нереальной. Однако 26 мая, то есть почти за месяц до дня "икс", мэр Анатолий Локоть поставил в вопросе жирную точку.

«Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях. Формат и даты проведения будут определены позже», — написал градоначальник на личной странице в соцсети "ВКонтакте".

С отменой Дня города — всё понятно. Но что делать, если праздника всё-таки хочется? Редакция Сиб.фм предлагает отмотать плёнку немного назад и посмотреть, как проходило последнее воскресенье июня в Новосибирске в 2019 и 2018 годах.



К именинам год назад город хорошо подготовили. Перед праздником в городе прошёл К именинам год назад город хорошо подготовили. Перед праздником в городе прошёл пышный фестиваль цветов: флористы со всего мира приехали в Новосибирск показать свои работы. В День города скульптуры перенесли на площадь Ленина.





Сами мероприятия начались в 9 утра и продолжались до самой ночи. Всего в программу их вошло

около 60-ти: концерты, фестивали, выставки, ярмарки и турниры. Каждый новосибирец смог найти занятие по душе.

Практически во всех парках Новосибирска прошли праздничные мероприятия, организованные для жителей района. Концерт на открытом воздухе от радио «Европа Плюс» и гала-концерт конкурса-фестиваля «Звёздные имена Новосибирска».

Гвоздём программы стал концерт в МФК «Сан Сити», закрыла который группа «312».

Завершил праздник 16-й фестиваль фейерверков на реке Оби «Огни в честь любимого города».





Чтобы посмотреть на красивый салют, водители сотен машин заполнили ближайшие к «Речному вокзалу» дворы. Красота требует жертв, и в итоге шоу фейерверков вызвало десятибалльные пробки длинной в четыре километра. В результате дома многие новосибирцы оказались очень поздно. По-настоящему покорили новосибирцев знаменитые волжские салюты . Мастера фейерверков с Поволжья устроили самое красочное шоу в небе над набережной Новосибирска. Они и стали победителями народного голосования – 70% зрителей отдали им своё предпочтение.Чтобы посмотреть на красивый салют, водители сотен машин заполнили ближайшие к «Речному вокзалу» дворы. Красота требует жертв, и в итоге шоу фейерверков вызвало десятибалльные пробки длинной в четыре километра. В результате дома многие новосибирцы оказались очень поздно.



Музыкальный праздник начался ещё 23 июня — новосибирцев пригласили на концерт в НОВАТе. Также на сцене выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть с праздничной речью, вспомнив историю города. Два года назад город отметил юбилей – 125 лет. Участие в празднике приняли 600000 человек.Музыкальный праздник начался ещё 23 июня — новосибирцев пригласили на концерт в НОВАТе. Также на сцене выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть с праздничной речью, вспомнив историю города.



День именин стартовал по-спортивному: в 9 часов горожане, в числе которых был и сам градоначальник, собрались на массовую зарядку на площади Ленина.

При этом совсем неподалёку, на гастрономической улице, новосибирцев бесплатно угощали в кафе и ресторанах – таким образом власти «проставились» в честь праздника.

Какие именины без праздничного торта? Уже к трём часам все горожане могли угоститься 125-метровым вишнёвым тортом, выполненным в форме буквы «Н».

Тем временем по всему городу проходили фестивали и концерты: у кинотеатра Маяковского горожане узнали об уличном искусстве и стрит-арте; в Центральном парке представили детские коляски на любой вкус; фестиваль «Звёздные имена Новосибирска» прошёл на Михайловской набережной, а позже там выступил наш земляк Митя Фомин.

Перед ГПНТБ развернулся KFC-баттл. Рэпер L’One и молодые звёзды Black Star выступили для новосибирской молодёжи. Торговые центры предоставили место для других музыкантов: DJ Грув и Шура заняли «Ройял Парк», «Градусы» выступили в «Сан Сити», Swanky Tunes порадовали горожан в «Ауре».







И пусть эта небольшая хроника — дела уже минувших лет, но праздничное настроение — дело рукотворное. Редакция Сиб.фм поздравляет новосибирцев с Днём города и желает всем горожанам хороших выходных!