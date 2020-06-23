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Семья из трёх человек пропала после ЧП с моторной лодкой на Алтае

сегодня 09:56

ФОТО PIXABAY.COM

Моторная лодка перевернулась на реке в Республике Алтай; находившиеся в ней люди числятся пропавшими без вести.

В Республике Алтай продолжаются поиски семьи из трёх человек, которые пропали накануне после ЧП с моторной лодкой — плавсредство перевернулось на реке Бия в селе Турочак в районе Камня любви. Об этом сообщает издание Катунь 24.

По данным СМИ, судоводитель сумел выбраться на берег, а вот трое его пассажиров — муж, жена и дочь 1995 года рождения — до сих пор числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что лодку нашли примерно в 10 километрах от места происшествия. В поисках людей задействованы специалисты поисково-спасательной службы. Внизу по течению реки организован наблюдательный пост.

Напомним, накануне спасатели в Новосибирске вытащили из воды молодых людей, у которых сдулся плавательный матрас.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Республика Алтай

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