Семья из трёх человек пропала после ЧП с моторной лодкой на Алтае

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Моторная лодка перевернулась на реке в Республике Алтай; находившиеся в ней люди числятся пропавшими без вести.

В Республике Алтай продолжаются поиски семьи из трёх человек, которые пропали накануне после ЧП с моторной лодкой — плавсредство перевернулось на реке Бия в селе Турочак в районе Камня любви. Об этом сообщает издание Катунь 24.

По данным СМИ, судоводитель сумел выбраться на берег, а вот трое его пассажиров — муж, жена и дочь 1995 года рождения — до сих пор числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что лодку нашли примерно в 10 километрах от места происшествия. В поисках людей задействованы специалисты поисково-спасательной службы. Внизу по течению реки организован наблюдательный пост.

Напомним, накануне спасатели в Новосибирске вытащили из воды молодых людей, у которых сдулся плавательный матрас.