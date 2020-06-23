Сезон открыт: туристические объекты Алтайского края возобновили работу

Фото Владислава Колпакова/туристического комплекса «Сила Озёр»

Туристическим объектам Алтайского края позволили возобновить работу; ещё недавно турбазы грозили распустить сотрудников после 2 июля.

С 27 июня на территории Алтайского края указом губернатора сняты ограничения на бронирование мест в курортных зонах, работу летних кафе. В тот же день крупнейший курорт Алтайского края Яровое начал открывать заведения в зоне «Причала 22».

Как рассказала Сиб.фм управляющая «Причалом 22» Евгения Митько, руководство уже почти потеряло надежду на старт сезона в этом году. Но после субботнего решения главы региона — лёд тронулся. Уже через 7-10 дней будут открыты все точки, которые правительство региона допустило к работе.

Из-за отложенного начала сезона «Причал» столкнулся с рядом проблем, среди которых содержание большого штата сотрудников.

«Многие сотрудники иногородние, так как здесь специалистов сложно найти. Повара из Сочи, из Шерегеша много специалистов, из Санкт-Петербурга, Москвы», ‒ рассказала Евгения Митько. За короткий срок курорту предстоит полностью подготовиться к приёму гостей, организовать производство, запустить «процесс отдыха».

Со схожими проблемами столкнулись и другие туристические объекты Алтайского края.

В Завьялово в туристическом комплексе «Сила озёр» бронирование мест на летний сезон началось с февраля, но всем туристическим базам было запрещено принимать гостей.

Директор комплекса Инна Савенко рассказала Сиб.фм, что, если бы базе не дали возможности работать в этом сезоне, после 2 июля они вынуждены были бы распустить сотрудников: все денежные резервы были уже исчерпаны.

Сейчас туристические объекты обязаны организовать отдых гостей с условием обеспечения безопасности для их здоровья, предпринять меры, чтобы заболеваемость в курортных зонах не увеличивалась.

По словам Инны Савенко, комплексу на завьяловских озёрах это сделать несложно: дома для гостей оборудованы кухонными зонами и расположены на расстоянии не менее 15 метров друг от друга, а кафе готовы работать навынос.

По словам директора «Силы озёр», границы в Алтайском крае открыли с 8 июня. С того момента туристы приезжают отдыхать.

«Столько людей приезжает, хотят расселиться, но мы их разворачивали, потому что не имели права селить. Они не уезжали в деревню, снимали там частное жильё, которые никоим образом не зарегистрировано, Роспотребнадзор не имеет над ним контроля, в отличии от баз отдыха, которые контролируются», — добавила Савенко.

Представители туристической отрасли Алтайского края отметили, что субботний указ губернатора стал для них шансом на спасение. Дальнейшие ограничения, говорят они, могли привести к краху многих турбаз.

Напомним, ранее сообщалось о правилах отдыха в Крыму в 2020 году.