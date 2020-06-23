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Скончались - четверо: что известно о новых жертвах коронавируса в Новосибирске

сегодня 10:31

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё четыре человека, заражённых коронавирусом, умерли в стационарах Новосибирской области за прошедшие сутки; в оперативном штабе рассказал подробности.

Четыре пациента с подтверждённым COVID-19 скончались в Новосибирской области за последние сутки. Об этом 28 июня рассказали в региональном оперативном штабе.

Как уточнили специалисты, умершие — трое мужчин – 67 лет, 71 год и 79 лет, а также одна женщина, ей было 66 лет.

Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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