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Слив отходов в тундру в Норильске: первый комментарий «Норникеля»

сегодня 16:42

Фото «Новая газета»

Компанию «Норникель» обвинили в сбросе отходов, которые заражены тяжёлыми металлами, в сибирскую тундру; в предприятии утверждают, что угрозы утечки опасных веществ нет.

«Норникель» заподозрили в сливе отходов, содержащих следы тяжёлых металлов и сернистой кислоты. К такому выводу пришли журналисты «Новой газеты» и экологи российского «Гринписа». По данным активистов, находящихся в Норильске, компания занималась несанкционированным сливом загрязнённой жидкости в реку Хараерлах и озеро Пясино.

Журналисты вызвали на место происшествия сотрудников прокуратуры и МЧС. Прокурор Норильска Владимир Большунов прокомментировал ситуацию.

«Мы вызвали Следственный комитет, сейчас Росприроднадзор ждёт машину и тоже едет. Они будут брать пробы. Не было печали, конечно, но поработаем, всесторонне всё проведём», — цитирует его «Сибирь МБХ Медиа».

В «Норникеле» заявили, что угрозы попадания опасных веществ в водоёмы нет.

«Приняты оперативные меры по остановке слива воды. Проводится служебное расследование. Угрозы утечки отходов нет», — говорит представитель компании.

Ранее активисты также утверждали, что после сигнала о происшествии первыми на место прибыли не силы МЧС, а служба безопасности «Норникеля». По заявлению журналистов «Новой», представители компании начали спешно демонтировать трубы. В ходе работ бульдозер «Норникеля» наехал на служебный автомобиль прокуратуры. Пострадавших нет.

Напомним, ранее на предприятии, принадлежащем «Норникелю», произошёл крупный разлив нефтепродуктов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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