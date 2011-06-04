Трамвай с надписью "Новосибирск" выйдет на маршрут в понедельник

Фото Софии Березовской / Сиб.фм

Два новых арт-трамвая появятся в Новосибирске; на маршрут разукрашенные машины выйдут уже в понедельник.

Четверо известных уличных художников Новосибирска участвуют в необычном проекте молодёжного центра "Альтаир" и городского комитета по делам молодёжи — они разрисовывают два трамвая. В фантазии авторы не ограничены, лимит только по времени — к понедельнику, 29 июня, трамваи уже должны выйти на линию.

По словам организаторов, художественная роспись на трамваях создаёт имидж современного и развивающегося культурного города, поддерживающего уличное искусство наравне с мировыми столицами. В проекте участвуют такие художники как Мариня Ягода, Александр Pons, Роман OneRone и Степан Steve7.

С помощью ярких красок внешний видно городского транспорта обновляют не впервые — в прошлом году при поддержке мэрии сибирской столицы уже было создано три арт-трамвая. В этот раз основной темой проекта стала молодёжь — работы начались именно в День молодёжи.

Как уточнили организаторы, работа одновременно идёт на обоих берегах города. Граффитисты разделились на две команды. В правобережном депо над трамваем № 14 работают Марина и Роман: орудуя десятками баллончиков, они воплощают в жизнь свою задумку.

«Идея — свободная: молодёжь города. Сторона Марии – это лето, а я на своей стороне я пишу «Новосибирск» авторским шрифтом. Задумка полностью наша, был такой свободный полёт», — рассказывает о проекте Роман OneRone.

Уже в понедельник разукрашенные трамваи появятся на городских маршрутах, чтобы радовать новосибирцев яркими красками.

Напомним, в мае на линии появились "победные" трамваи.