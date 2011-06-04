Уехали на голубом Passo: две молодые женщины и рыжая собака Зара пропали в Красноярске

Фото из группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Красноярском крае разыскивают двух молодых женщин, отправившихся на день за город; подруги уехали на голубой "Toyota Passo".

Уже почти сутки не выходят на связь две жительницы Красноярского края, которые накануне уехали в однодневный поход на Кутучинское Белогорье. Об этом сообщается в группе "Поиск пропавших детей. Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте".

Судя по данным ориентировки, пропавшие — женщины 35 и 34 лет. Видергольд Анастасия и Калинушкина Надежда ухали из Красноярска на личном авто — это голубая "Toyota Passo". С собой они взяли рыжую собаку по кличке Зара.

Всех, кому что-то известно о судьбе женщин, просят позвонить в отдел полиции по номеру 8( 39140)2-13-66 либо волонтёрам — 8- 950-99-66-066.

Напомним, в Новосибирской области уже больше пяти лет ищут пропавших при таинственных обстоятельствах подростков.