В Москве скончались ещё 24 пациента с коронавирусом
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Москве за сутки зарегистрировали 750 новых случаев коронавируса; умерли 24 человека.
По сообщению оперативного штаба Москвы на утро 28 июня в столице зарегистрировано 750 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 8 апреля.
Среди новых выявленных случаев:
🔹43,6% — от 18 до 45 лет
🔹33,3% — от 46 до 65 лет
🔹11,9% — от 66 до 79 лет
🔹4,7% — старше 80 лет
🔹6,5% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Вместе с тем оперативный штаб сообщил об увеличении числа летальных исходов.
«В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.
Напомним, на утро 28 июня в Новосибирске подтверждено 5671 случай коронавируса.
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