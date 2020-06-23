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В Москве скончались ещё 24 пациента с коронавирусом

сегодня 08:14

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Москве за сутки зарегистрировали 750 новых случаев коронавируса; умерли 24 человека.

По сообщению оперативного штаба Москвы на утро 28 июня в столице зарегистрировано 750 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 8 апреля.

Среди новых выявленных случаев:

🔹43,6% — от 18 до 45 лет

🔹33,3% — от 46 до 65 лет

🔹11,9% — от 66 до 79 лет

🔹4,7% — старше 80 лет

🔹6,5% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Вместе с тем оперативный штаб сообщил об увеличении числа летальных исходов.

«В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, на утро 28 июня в Новосибирске подтверждено 5671 случай коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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