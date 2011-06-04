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В шикарном белом гробу: певец из Новосибирска Шура продумал сценарий собственных похорон

сегодня 14:15

ФОТО PIXABAY.COM, из instagram Шуры

Певец Шура философски относится к смерти; исполнитель уже подготовил к своему погребению престижное место на кладбище и шикарный гроб.

Шура Медведев заявил о полной готовности к собственным похоронам. Певец уже оплатил место на престижном Троекуровском кладбище, купил шикарный белый двухдверный гроб почти за 400 тысяч рублей. Надпись на памятнике исполнителя будет гласить: «Твори добро». Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Теперь артисту осталось выбрать оградку. Для этого уроженец Новосибирска намерен использоваться свою любимую кровать.


Мысли о смерти не случайно посещают артиста: в 2003 у Шуры была выявлена онкология. Певец сумел пересилить себя – он избавился от наркозависимости и победил рак. Побывав на краю, музыкант кардинально изменил образ жизни.

Напомним, в марте певец Шура рассказал о секретах борьбы со вторым подбородком.

Автор:
Денис Калин

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Шура
гроб

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