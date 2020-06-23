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Впервые за долгое время в Новосибирске выявили меньше ста новых заражений коронавирусом

сегодня 10:41

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Коронавирус в Новосибирске выявили у 98 человек; за сутки в стационарах умерли 4 пациента.

98 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области за минувшие сутки. Об этом 28 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

На фоне общего снижения показателя заболеваемости — последние несколько недель в области ежедневно заражались более 100 человек — 28 июня наблюдается высокая смертность пациентов. Медики отчитались сразу о четырёх умерших.

"Скончались еще трое мужчин – 67 лет, 71 год и 79 лет – и одна женщина, ей было 66 лет. Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19", — отметили в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 80 человек. На ИВЛ – 27 пациентов.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 5 769 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 357 детей. 3 368 пациентов выздоровели.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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