«Все были против»: Путин раскрыл подробности визита в Коммунарку

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Президент РФ рассказал о своём посещении больницы для заражённых коронавирусом в Коммунарке; по словам Путина, его пытались отговорить от этой идеи.

Близкое окружение Владимира Путина было против визита в больницу для лечения коронавируса в московской Коммунарке. Об этом российский президент рассказал 28 июня в очередном выпуске программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Не то, что пытались — все были против. Одно дело – знать по докладам, а другое – прийти самому посмотреть на месте», — подчеркнул президент.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в конце марта Путин пришёл в Коммунарку, где пообщался с её главврачом Денисом Проценко.

Напомним, после визита Путина Денис Проценко заразился коронавирусом.