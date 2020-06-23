Всё село на карантине: бурятские шаманы устроили обряд против коронавируса и массово заразились им

В Бурятии на карантин закрыли село; там выявили вспышку коронавируса после шаманского обряда.

На карантин закрыли бурятское село Шулуты в Тункинском районе. Как сообщает ТАСС, это произошло после вспышки коронавируса. По данным Роспотребнадзора, к ней мог привести шаманский обряд, направленный на борьбу с эпидемией.

"9-10 июня в селе Шулуты прошло массовое мероприятие — шаманский обряд, в нем принял участие 31 человек, также установлены еще 20 человек, контактных с участниками обряда. С 24 июня среди жителей населенных пунктов Торы и Шулуты зарегистрировано 23 случая инфицирования COVID-2019. Решением оперативного штаба Тункинского района на Шулуты наложен карантин", — сообщили ТАСС в ведомстве.

Известно, что четверо заражённых доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Сейчас специалисты определяют круг контактных лиц. Все они будут взяты под наблюдение врачей.

Напомним, 25 июня в Кузбассе на карантин закрыли детский сад — у его сотрудника нашли коронавирус.