Выплата 10000 на ребёнка: дата поступления денег попала в СМИ

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Издание Znak.com опубликовало запись с закрытого совещание Пенсионного фонда; по предварительным данным, детские пособия могут поступить на счета родителей в день голосования по Конституции.

Выплаты на детей до 16 лет могут поступить утром 1 июля. Об этом со ссылкой на совещание руководства Пенсионного фонда России сообщает издание Znak.com. Журналисты опубликовали запись онлайн-конференции.

Сообщается, что выплата будет приурочена к завершающему дню голосования по поправкам в Конституцию. Сам глава ПФР Максим Топилин в ходе совещания якобы утверждает, что разглашать информацию о связи выплат и голосования нельзя.

«Я надеюсь, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему речь идет о 30-м числе. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа. Какое событие в стране происходит первого числа», — говорит Топилин.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, выплата 10 тысяч рублей на детей до 16 лет производилась в июне — во второй раз её предоставят после обращения президента Владимира Путина.