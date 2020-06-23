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Выплата 10000 рублей детям 16-18 лет: Минтруд не поддержал просьбу омбудсмена Кузнецовой

сегодня 09:33

ФОТО PIXABAY.COM

Омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в правительство с просьбой распространить выплаты 10 тысяч рублей на семьи с детьми от 16 до 18 лет; Минтруд страны ответил отказом.

Министерство труда России не подержало просьбу Уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой о том, чтобы распространить единовременную выплату на детей от 16 до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

С инициативой расширить возрастной диапазон получателей выплаты до 18 лет Кузнецова выступила после многочисленных жалоб родителей, которые возмутились несправедливому, на их взгляд, делению детей в зависимости от даты рождения.

"С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа", — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

Напомним, указом президента России от 23 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить семь с детьми от 0 до 16 лет.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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