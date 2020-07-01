1 июля 2020: оплатят ли россиянам выходной в день голосования по поправкам в Конституцию

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

День голосования по внесению поправок в Конституцию ‒ 1 июля 2020 получил статус праздничного; если компания не работает в день голосования, работодатель обязан сохранить зарплату за день отдыха сотрудников в обычном размере.

1 июля 2020 года – нерабочий праздничный день с сохранением заработной платы. Президент назначил на среду, 1 июля, голосование по поправкам к Конституции.

Первоначально голосование планировалось на 22 апреля 2020 года, однако дату перенесли из-за эпидемии коронавируса.

По закону если день голосования назначают на рабочий день, этот день становится нерабочим. Причём по трудовому кодексу оплачивать этот день нужно как нерабочий праздничный день.

То есть работу в день всероссийского голосования — 1 июля 2020 года- необходимо оплачивать как работу сверх нормы в выходной или нерабочий праздничный день, то есть в двойном размере. Если сотрудники компании не работают 1 июля, то их заработная плата сохраняется в обычном размере.

Если 1 июля выпадает на отпуск сотрудника, то переносить его или продлевать отдых на день не нужно.

Напомним, досрочное голосование по Конституции началось с 25 июня, проголосовать можно в том числе во дворе дома.