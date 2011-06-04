Бельгийский кокаин: новосибирец забрал на почте уголовную посылку

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Житель Новосибирска заказал кокаин из Бельгии для дальнейшей перепродажи; мужчина получил наркотики по почте.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Новосибирска, который подозревается в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба.

«Тяжёлый наркотик 30-летний житель Новосибирска получил в посылке из Бельгии в одном из почтовых отделений Кировского района. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело», – говорится в сообщении службы.

Кокаин массой 345 граммов изъяли сотрудники Сибирской оперативной таможни при содействии службы безопасности Почты России в Новосибирске. Мужчина приобрел наркотики для последующего сбыта в России.

Дело возбуждено по статье по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в крупном размере. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в феврале 2020 года новосибирец получил по почте два килограмма кокаина и четыре тысячи марок ЛСД.