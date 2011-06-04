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Сложно удерживать дома: губернатор Травников поручил как можно скорее открыть пляжи в Новосибирске

сегодня 19:02

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Несмотря на стабильно плюсовые температуры, городские пляжи в Новосибирске всё ещё не открыты; и хоть у воды лежат сотни отдыхающих, официального старта купального сезона пока никто не объявлял.

До середины лета осталось чуть больше двух недель, при этом в Новосибирске официально не открыт ни один городской пляж. Сначала отложенный старт купального сезона объясняли запретом на скопление людей из-за коронавируса, сейчас выяснилось, что всему виной санитарное состояние воды. Об этом сегодня, 29 июня, заявил мэр Анатолий Локоть на совещании в региональном правительстве.

Аналогичная информация размещена и на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

«В 2020 году специалисты ведомства не выдавали санитарно-эпидемиологические заключения на эксплуатацию пляжей», – говорится в сообщении.

Тему открытия пляжей в Новосибирске на совещании в понедельник поднял губернатор региона.

«Давайте при первой же возможности официально пляжи открывать», – сказал Андрей Травников, обратившись к мэру. Он подчеркнул, что при нынешней погоде находиться дома довольно сложно. Поэтому необходимо как можно быстрее начать пляжный сезон.

Как ранее писал Сиб.фм, шесть пляжей из 21 разрешённого в области места купания уже прошли проверку и получили одобрение МЧС. Пять из них – в Новосибирске. Это «У моря Обского», «Бумеранг», «Детский», «Бугринская роща», «Звезда». В начале июня там провели водолазное обследование и очистку дна, взяли пробы воды.

В качестве предварительной даты открытия пляжей сейчас называется 1 июля.

Стоит отметить, что новосибирцы не особенно переживают по поводу того, что официальное добро на начало купального сезона ещё не получено. В выходные дни и по вечерам у воды сложно найти свободное место.

Напомним, в воскресенье спасатели МАСС эвакуировали с Заячьего острова семью с маленькими детьми.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Травников Андрей
Новосибирск

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