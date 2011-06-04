Будет сидеть: суд оставил без удовлетворения апелляцию убийцы собаки в Новосибирске
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» и из открытых источников
Апелляционная инстанция оставила в силе решение по убийству в Новосибирске собаки Шанти; в колонии-поселении живодёр проведёт весь положенный срок.
Суд отклонил апелляцию живодёра, который изнасиловал и задушил собаку Шанти в Новосибирске.
Об этом сообщила помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.
«Отменён приговор в части исковых требований, поскольку не установлена стоимость собаки», – сообщила собеседница Сиб.фм.
В колонии-поселении живодёр проведёт три года и 15 суток.
Тело убитой собаки нашли в кабине лифта жители микрорайона Матрёшкин двор в апреле прошлого года.
Напомним, в Новосибирске прооперировали собаку с оторванной челюстью.
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