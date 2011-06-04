ЧС ввели ещё в пяти районах Новосибирской области: гибнут посевы

Фото министерства сельского хозяйства НСО

Ещё в пяти районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи; теперь он действует на 11 территориях.

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели ещё в пяти районах Новосибирской области – Венгеровском, Татарском, Чистоозёрном, Здвинском и Доволенском, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального минсельхоза.

В общей сложности режим ЧС действует в 11 районах Новосибирской области. На прошлой неделе его ввели в первых шести районах: Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском и Чановском. На территориях созданы комиссии для оценки потерь сельхозпредприятий.

Напомним, в середине июня губернатор Травников предложил ввести режим ЧС в Новосибирской области.