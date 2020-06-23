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Десятки поваленных деревьев и сорванных крыш: ураган обрушился на Хакасию

сегодня 09:52

Фото из группы «Инцидент Абакан» соцсети «ВКонтакте», видео «РЕН ТВ»

Столицу Хакасии Абакан затопило после проливных дождей; видео наводнения попало в сеть.

В столице Хакасии в воскресенье, 28 июня, разбушевалась стихия. Ливень затопил множество улиц, а шквалистый ветер срывал крыши и вырывал с корнем деревья.

В сети появилось видео, на котором автомобили на центральных улицах города с трудом пробираются через потоки воды. Некоторые машины не справляются с последствиями разгула стихии и замирают прямо на проезжей части.

Без электроэнергии из-за разгула стихии остались районы МПС и Красный Абакан, передаёт «Московский комсомолец».

Напомним, в субботу, 27 июня, в Новосибирской области выпал град.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Хакасия
ураган

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