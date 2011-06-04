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«Дым над городом»: более 30 спасателей тушат крупный пожар в Новосибирске

сегодня 17:39

Фото и видео службы «АСТ-54»

В Октябрьском районе Новосибирска загорелось нежилое здание; пожар ликвидируют 34 спасателя.

Сегодня, 29 июня, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся кирпичный расселённый барак. Об этом сообщила служба «АСТ-54».

По сообщениям очевидцев, здание площадью 64 квадратных метра расположено по адресу 2-й Кирзавод, 7 недалеко от домов Закаменского микрорайона. Пламя быстро охватило помещение и перекинулось на крышу.

По данным службы «АСТ-54», на месте происшествия работают семь единиц техники и 34 спасателя. В настоящее время идёт активная фаза тушения. По оперативной информации, пострадавших на данный момент нет.

Напомним, 22 июня МЧС назвало причину пожара на Центральном рынке в Новосибирске

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар

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