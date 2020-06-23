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Ещё один медработник умер в Новосибирской области от коронавируса

сегодня 12:32

Фото из группы «Подслушано Искитим» соцсети «ВКонтакте»

В Искитимском районе зафиксирован первый случай смерти от COVID-19; умерла медсестра.

Первой умершей от коронавируса в Искитиме стала медицинская сестра ЦГБ Ирина Антюхина. С ней простились родные и коллеги 27 июня.

Как сообщает издание «Весь Искитим», близкие разрешили озвучить имя и диагноз. Ирине Антюхиной было 38 лет.

Она брала мазки у заражённых коронавирусом. После того, как она сама заболела, Ирина долго лежала в реанимации. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Ирина Антюхина стала шестым медработником, умершим от COVID-19 в Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области от коронавируса умерли 93 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Искитим
коронавирус

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