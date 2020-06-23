Ещё почти 7000 человек в России заразились коронавирусом

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В России за стуки выявлено еще 6719 случаев заражения коронавирусом; за сутки умерли 93 человека.

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 93 летальных исхода. Об этом 29 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

🔸Москва — 782

🔸Московская область — 335

🔸Ханты-Мансийский АО — 277

🔸Иркутская область — 236

🔸Санкт-Петербург — 219

🔸Нижегородская область — 218

🔸Свердловская область — 214

🔸Воронежская область — 185

🔸Ямало-Ненецкий АО — 173

🔸Челябинская область — 146

🔸Красноярский край — 141

🔸Республика Тыва — 126

🔸Архангельская область — 115

🔸Саратовская область — 109

🔸Ульяновская область — 107

🔸Новосибирская область — 107

🔸Мурманская область — 99

🔸Волгоградская область — 97

🔸Ростовская область — 97

🔸Ставропольский край — 90

🔸Приморский край — 82

🔸Алтайский край — 78

🔸Омская область — 78

🔸Тульская область — 77

🔸Хабаровский край — 77

🔸Оренбургская область — 74

🔸Пензенская область — 74

🔸Ивановская область — 71

🔸Республика Коми — 69

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 69

🔸Брянская область — 68

🔸Республика Дагестан — 68

🔸Белгородская область — 65

🔸Тюменская область — 65

🔸Курская область — 63

🔸Забайкальский край — 63

🔸Краснодарский край — 62

🔸Пермский край — 56

🔸Псковская область — 55

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 53

🔸Томская область — 53

🔸Республика Адыгея — 52

🔸Чувашская Республика — 52

🔸Камчатский край — 52

🔸Владимирская область — 51

🔸Тверская область — 50

🔸Республика Саха (Якутия) — 50

🔸Ленинградская область — 49

🔸Калужская область — 48

🔸Республика Башкортостан — 48

🔸Самарская область — 48

🔸Новгородская область — 47

🔸Тамбовская область — 44

🔸Орловская область — 43

🔸Кемеровская область — 43

🔸Ярославская область — 42

🔸Республика Татарстан — 42

🔸Рязанская область — 41

🔸Липецкая область — 39

🔸Смоленская область — 39

🔸Республика Мордовия — 35

🔸Республика Крым — 35

🔸Костромская область — 34

🔸Магаданская область — 34

🔸Республика Хакасия — 32

🔸Кировская область — 31

🔸Амурская область — 31

🔸Республика Карелия — 30

🔸Астраханская область — 29

🔸Республика Бурятия — 29

🔸Сахалинская область — 29

🔸Республика Ингушетия — 25

🔸Республика Марий Эл — 25

🔸Республика Северная Осетия — 24

🔸Вологодская область — 21

🔸Удмуртская Республика — 21

🔸Республика Алтай — 20

🔸Республика Калмыкия — 19

🔸Чеченская Республика — 14

🔸Курганская область — 14

🔸Калининградская область — 10

🔸Еврейская АО — 3

🔸Севастополь — 1.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.