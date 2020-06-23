Ещё почти 7000 человек в России заразились коронавирусом
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
В России за стуки выявлено еще 6719 случаев заражения коронавирусом; за сутки умерли 93 человека.
За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 93 летальных исхода. Об этом 29 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
🔸Москва — 782
🔸Московская область — 335
🔸Ханты-Мансийский АО — 277
🔸Иркутская область — 236
🔸Санкт-Петербург — 219
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🔸Воронежская область — 185
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🔸Челябинская область — 146
🔸Красноярский край — 141
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🔸Саратовская область — 109
🔸Ульяновская область — 107
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🔸Мурманская область — 99
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🔸Омская область — 78
🔸Тульская область — 77
🔸Хабаровский край — 77
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🔸Карачаево-Черкесская Республика — 69
🔸Брянская область — 68
🔸Республика Дагестан — 68
🔸Белгородская область — 65
🔸Тюменская область — 65
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🔸Забайкальский край — 63
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🔸Республика Адыгея — 52
🔸Чувашская Республика — 52
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🔸Владимирская область — 51
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🔸Республика Саха (Якутия) — 50
🔸Ленинградская область — 49
🔸Калужская область — 48
🔸Республика Башкортостан — 48
🔸Самарская область — 48
🔸Новгородская область — 47
🔸Тамбовская область — 44
🔸Орловская область — 43
🔸Кемеровская область — 43
🔸Ярославская область — 42
🔸Республика Татарстан — 42
🔸Рязанская область — 41
🔸Липецкая область — 39
🔸Смоленская область — 39
🔸Республика Мордовия — 35
🔸Республика Крым — 35
🔸Костромская область — 34
🔸Магаданская область — 34
🔸Республика Хакасия — 32
🔸Кировская область — 31
🔸Амурская область — 31
🔸Республика Карелия — 30
🔸Астраханская область — 29
🔸Республика Бурятия — 29
🔸Сахалинская область — 29
🔸Республика Ингушетия — 25
🔸Республика Марий Эл — 25
🔸Республика Северная Осетия — 24
🔸Вологодская область — 21
🔸Удмуртская Республика — 21
🔸Республика Алтай — 20
🔸Республика Калмыкия — 19
🔸Чеченская Республика — 14
🔸Курганская область — 14
🔸Калининградская область — 10
🔸Еврейская АО — 3
🔸Севастополь — 1.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.
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