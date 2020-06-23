Эвакуировали 40 человек: в Алтайском крае произошёл крупный пожар

Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Тальменке Алтайского края в воскресенье горела многоэтажка; эвакуировали 40 человек.

Днем 28 июня пожарные эвакуировали 40 человек из-за возгорания в трёхэтажном доме в райцентре Тальменка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь охватил крышу здания. Пламя распространилось на площади около 300 квадратных метров. Тушили его два часа. Из дома эвакуировали всех жильцов.

«Тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя, пожарные автоцистерны непрерывно подвозили воду к месту тушения, – уточнили в пресс-службе ведомства. Огнеборцам удалось не допустить проникновения пламени в жилые помещения и его распространения на соседние постройки, но крыша дома серьезно пострадала от огня", — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, 26 июня пожарные потушили возгорание в частном доме в центре Новосибирска.