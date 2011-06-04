Евросоюз открывает границы: пустят ли россиян за рубеж с 1 июля
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Евросоюз с 1 июля планирует открыть границы с 18 странами; России в этом «списке доступа» нет.
Проект короткого списка из 18 стран, для которых Европейский союз готов открыть границы с 1 июля, утвердили члены Комитета постоянных представителей Евросоюза. Россия и США в этот перечень не попали, сообщает со ссылкой на источник ТАСС.
По информации издания, Россия и США в список первого этапа возобновления транспортного сообщения не вошли по эпидемиологическим критериям.
«В числе государств, с которыми ЕС готов открыть границы, страны Балкан, Канада, Китай, Южная Корея, Япония. Другой источник сообщил, что в отношении открытия границ с Китаем еще продолжаются консультации», – пишет ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Турции россияне смогут отдохнуть уже в июле.
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