Голосование по изменениям в Конституцию: в Новосибирской области досрочно отдали свой голос уже более 360 тысяч человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается голосование до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ; весь процесс организован безопасно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций.

Как сообщили в областном избиркоме, за первые три дня общероссийского голосования проголосовали 365 584 избирателя – это 17 % от общего количества избирателей нашего региона. Почти 46 тысяч из них свои голоса отдали на выездных избирательных участках, организованных на предприятиях и во дворах домов.

«С 25 по 30 июня в регионе организована процедура голосования до дня голосования. Это очень удобно, поскольку у каждого избирателя есть возможность выбрать любое удобное время и способ, чтобы отдать свой голос. Кроме того, процесс голосования в течение нескольких дней позволит исключить одномоментное нахождение 1 июля на избирательных участках большого числа граждан и риска распространения коронавирусной инфекции», – отмечает председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, голосование в Новосибирской области проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые были разработаны Центральной избирательной комиссией России совместно с Роспотребнадзором.

Все желающие члены избирательных комиссий Новосибирской области, задействованные в работе на общероссийском голосовании, протестированы на коронавирус. Кроме того, им выданы все средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, антисептики. Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям – если они пришли на участки без перчаток и масок.

Фото: пресс-служба правительства НСО

Помимо этого, на входе в помещение для голосования организован температурный контроль. Дезинфицируют также кабинки для голосования, столы, стулья. У входов лежат дезинфекционные коврики, на пол нанесены линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования. В целом процедура голосования предусматривается таким образом, чтобы ограничить личный контакт: избиратели даже не будут давать паспорт в руки членам участковых комиссий.

Участие в голосовании до дня голосования принимают известные жители Новосибирской области – они голосуют «за» предложенные поправки.

«Я пришел на избирательный участок с чувством исполнить свой гражданский долг и призываю каждого прийти и проголосовать. Поправки в Конституцию назревали очень давно, особенно в таких важнейших пунктах, как федеральные территории, как институт защиты семьи и брака, защита животных, гарантированная индексация пенсий, МРОТа. Много из этого предусмотрено в действующих и уже зарекомендовавших себя законах, и то, что это будет закреплено Конституцией, является гарантией исполнения», – выразил свое мнение солист НОВАТа Карен Мовсесян. Он отметил, что на избирательном участке всё организовано правильно, с соблюдением всех эпидемиологических норм так, что заразиться инфекцией очень сложно.

«Для меня как для доктора, наверное, наиболее важные те поправки, которые обозначают социальный пакет. Их много. И прежде всего это изменения в гарантии получения социального пакета наших граждан, пенсионеров. Много изменений и в здравоохранении. Второй важнейший момент – я двумя руками голосую за пункты о суверенитете нашей страны, о неделимости территории, – отмечает главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов. – И сегодня у нас год святой, святой своей памятью – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И то, что в Конституции появилась фраза о том, что Российская Федерация чтит память своих защитников, очень важно. За всё это, я думаю, наши земляки должны сегодня проголосовать».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как найти свой избирательный участок.