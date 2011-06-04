Горячую воду отключат в четырёх районах Новосибирска

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирске продолжаются плановые отключения горячей воды; с 3 июля водоснабжения не будет в Заельцовском, Калининском, Октябрьском и Центральном районах.

В Новосибирске 3 июля стартуют новые этапы проверки теплосетей в зоне ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

В связи с испытаниями в Центральном и Октябрьском районах, которые относятся к ТЭЦ-2, горячей воды не будет с 3 по 16 июля (максимальный срок).

Под зону отключения попадают сети в Центральном и Октябрьском районах:

по ул. Серебренниковской, от Красного проспекта до ул. Каменской; по ул. Максима Горького, ул. Чаплыгина, ул. Щетинкина, ул. Депутатской, ул. Октябрьской, ул. Свердлова, ул. Спартака; по ул. Каинской, ул. Инской, ул. Якушева, ул. Садовой; от ул. Маковского до ул. Кирова; по ул. Сакко и Ванцетти, ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевской, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова; по ул. Нижегородской и ул. Декабристов до ул. Лобова, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября, ул. Обской, ул. Большевистской от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Лобова.

В Заельцовском и Калининском районах горячая вода будет отключена с 3 по 12 июля Под испытания попадают сети на следующих улицах:

по ул. Аэропорт, ул. Бардина, ул. Минина, ул. Светлановской, ул. Катодной, ул. Северной, ул. Весенней, ул. Тимирязева, ул. Вавилова, ул. Дачной, ул. Перевозчикова, по Красному проспекту (от станции метро «Гагаринская» до ул. Северной), по ул. Дмитрия Донского, ул. Залесского, ул. Жуковского, ул. Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), ул. Плановой (чётные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), ул. Танковой, ул. Кавалерийской, ул. Новой, ул. Овражной, ул. Каунасской, ул. Кропоткина, ул. Деповской, ул. Пулемётной.

«Новосибирская теплосетевая компания» предупреждает, что при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Подключение горячей воды начнётся по мере устранения выявленных дефектов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

051 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;

289-01-47 – начальник смены ООО «НТСК»;

204-24-36, 271-78-93 – диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей.

223-17-44 – диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей.

Напомним, 17 июня на Бердском шоссе в Новосибирске забил коммунальный фонтан.