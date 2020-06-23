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«Хочешь, я тебе кишки ножиком вскрою?»: в сети появилась предсмертная аудиозапись убитого в Омске студента

сегодня 17:56

Фото СК РФ по Омской области

Один убит, второй – ранен; в Омске расследуют уголовное дело, обвиняемый в котором свёл счёты с жизнью.

В Омске продолжается расследование убийства 17-летнего молодого человека и серьёзного ранения 16-летнего.

В сети появилась шокирующая предсмертная запись погибшего.

Как сообщает ресурс «Я плакал», 26-летний омич решил вступиться за честь подруги, которая пожаловалась только что освобождённому из мест лишения свободы другу на то, что её изнасиловали.

Девушка назвала имя обидчика, и мститель отправился к нему на встречу в Тарский район Омской области.

В приведённой в сообществе аудиозаписи убитый молодой человек до конца отрицает насилие, плачет и просит прощения.

«Я приехал в гости попить пива. К нему приехала Аня. Мы переспали на втором этаже дома. Напоил, её изнасиловал. Мы по очереди. Это было весной. Аня, меня убьют. Мне стыдно, потому что я ничего не сделал плохого. Ты в меня влюбилась, мы с тобой были. Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что делать», – в слезах говорит погибший.

На записи слышно, как убийца подсказывает, что нужно говорить, а потом начинает собственный монолог.

«А теперь я скажу. Аня, ты думала, я приеду и буду молчать? Это на твоей совести смерть этого человека... Хочешь, я тебе кишки ножиком вскрою? Ты думаешь, я тебя прощу? Извиняйся перед девочкой», – говорит защитник.

После убийства девушка заявила, что никакого изнасилования не было.

Глупые слова девушки унесли две жизни. После совершения убийства бывший заключённый свёл счёты с жизнью. Около его тела нашли ружьё и патроны.

Жители Тары собирают подписи, чтобы в отношении девушки, которая стала виновницей трагедии, возбудили уголовное дело за недостоверную информацию.

Напомним, 27 июня в новосибирском Академгородке изнасиловали и ограбили девушку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
Омская область
изнасилование

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