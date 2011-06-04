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«Имеется на складе, но применение приостановлено»: в Минздраве объяснили дефицит препарата от ВИЧ в Новосибирске

сегодня 21:52

Минздрав Новосибирской области объяснил, почему пациенты Центра СПИД столкнулись с проблемой выдачей лекарства «Ритонавир», предназначенного для лечения ВИЧ-инфекции; согласно ответу ведомства, назначение средства может быть возобновлено после представления информации надзорным органом.

В региональном Минздраве заявили о том, что на складе «Новосибирскоблфарма» (организация, отвечающая за обеспечение жителей региона льготными лекарствами, – примечание Сиб.фм) хранится 7 226 упаковок лекарственного препарата с торговым названием «Ритонавир», который выдавался бесплатно пациентам новосибирского Центра СПИД.

На проблемы с выдачей льготного лекарства начали жаловаться жители Новосибирска с конца мая на сайте «Перебои.ру» (движение «Пациентский контроль»).

«В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 18 мая 2020 года № 463, медицинское применение лекарственного препарата с торговым названием «Ритонавир» приостановлено до представления Росздравнадзором информации о возможности возобновления применения данного лекарственного препарата», – разъясняет ведомство региона.

Помимо этого, в Минздраве подчёркивают, что на время приостановки применения «Ритонавира» пациентам, получающим этот препарат, корректируется схема лечения и назначаются аналогичные лекарственные средства.

Напомним, 18 июня стало известно о том, что новосибирские учёные успешно завершили доклинические испытания нового препарата от рака.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

ВИЧ
Новосибирская область
Минздрав
спид

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