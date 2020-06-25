Каникулы с пользой: почему перед школой важно проверить зрение у ребёнка

Фото: офтальмологический центр "Глазка"

Наступило лето, и всегда хочется провести его ярко, не думая о заботах и проблемах; но одно неотложное дело можно, нет, даже нужно, совершить перед школой – проверить зрение.

Как отмечают специалисты, в Сибири очень часто зрение у детей ухудшается зимой, замечается это – весной, но потом, когда наступает лето, часто забывается. Поэтому, перед началом учебы – самое удачное время для проверки зрения. Проведите диагностику и убедитесь, что у вашего ребенка все в порядке. И, даже если это окажется не так, то можно многое успеть сделать.

Не секрет, что у половины новосибирских школьников имеются различные проблемы со зрением, и многим из них требуется оптическая помощь. Сегодня это не только очки или контактные линзы, но и самый современный способ оптической коррекции – ночные линзы.

О каких проблемах со зрением детей идет речь?

Прежде всего, это близорукость – патологическое удлинение глаза, в результате которого фокус четкого зрения отодвигается от сетчатки, и резко ухудшается зрение вдаль.

Дети обычно замечают это в школе, когда перестают видеть с доски. Могут пожаловаться родителям, но не всегда и по разным причинам: не придают значения, или не хотят говорить, так как в их рано развитые головы закрадывается мысль, что любимые папа и мама могут разлучить с планшетом или отобрать телефон. Поэтому, обращаю внимание родителей на первые симптомы близорукости: прищуривание, низкий наклон головы, приближение к рассматриваемым предметам.

Такие же симптомы могут встречаться и при астигматизме. Как правило, это врожденный дефект зрения, для которого характерна не сферичная форма глаза. Глаз должен быть круглым с рождения – ведь это глазное яблоко. Отсюда понятно удивление родителей, когда астигматизм выявляется у ребенка в 3 года (перед детским садом) или в 6 лет (перед школой). Откуда он мог появиться, звучит закономерный вопрос. Ведь вроде бы все было нормально. На самом деле, это кажущееся благополучие, и астигматизм очень часто пропускается, так для его выявления нужна компьютерная диагностика. А это уже грозит существенным снижением зрения в детском возрасте – амблиопией, и требует аппаратного лечения.

А вот косоглазие надо вылечить до школы, что не всегда получается, поэтому такие дети требуют длительного внимания детского офтальмолога. Но какая бы проблема со зрением не была у ребенка, ее надо своевременно выявить.

«Уважаемые мамы и папы, проявите внимание к здоровью детей заранее, и это предупредит многие проблемы. Проверяйте зрение детям ежегодно, и, конечно, перед школой, а первоклассникам – в первую очередь. Ведь впереди у них – целая жизнь. Пусть она предстанет для них во всей красоте и разнообразии», — рекомендует директор офтальмологических центров «Глазка» Ирина Смирнова.

Офтальмологический центр «Глазка»

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