Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 29 июня

Фото оперативного штаба

В Новосибирске впервые за долгое время выявили меньше ста новых случаев коронавируса; скончались ещё четверо.

По состоянию на 29 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5769 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 98 новых случев.

Также в штабе сообщили ещё о четырёх летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались еще трое мужчин – 67, 71 и 79 лет – и одна женщина, ей было 66 лет. Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19.

Из стационаров выписали ещё 66 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 3368 человек.