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Коронавирус нашли больше чем у 400 медиков в Алтайском крае

сегодня 14:24

Фото pixabay.com и правительства Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края сообщил о заболевших COVID-19 медиках; их больше 400.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал сегодня, 29 июня, что заболевшие COVID-19 выявлены в 68 медицинских организациях, в том числе в четырёх частных клиниках.

С начала пандемии в крае COVID-19 заболели 412 медицинских работников.

Из них 88 – врачи, 240 – средний медперсонал, 84 – младший медперсонал.

Из общего числа заболевших медиков 292 выздоровело, находятся на лечении 118 человек, среди них шесть пациентов – с пневмонией, 103 человека – на амбулаторном лечении. Двое медиков умерли.

Случаи инфицирования медиков коронавирусом были отмечены в Новоалтайской ЦРБ, в Михайловской ЦРБ, в Кулундинской ЦРБ, в бийской городской больнице № 4 и бийской поликлинике № 1.

Напомним, в Новосибирской области от коронавируса умер ещё один медицинский работник.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Алтайский край
коронавирус
врачи заболели

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