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Коронавирус не пощадил: на Алтае умер первый пациент с COVID-19

сегодня 16:50

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, Михаила Докукина /Сиб.фм, с сайта pixaby.com

Как сообщили в оперативном штабе, в республике Алтай скончался первый пациент с коронавирусом; мужчине было 88 лет, заболевание у него выявили после смерти.

В Республике Алтай умер первый пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб. Смерть наступила в пятницу, 26 июня.

По сообщению пресс-службы республиканского правительства, умерший – 88-летний мужчина, которого в Майминский район республики около месяца назад привёз сын из соседнего региона. У него несколько раз поднималась температура до 39 градусов, однако за медпомощью ни он, ни родственники не обращались.

«Вызов в скорую помощь поступил лишь 23 июня, после чего мужчина был сразу госпитализирован в республиканскую больницу. У него диагностировали внебольничную правостороннюю пневмонию», – сообщает пресс-служба.

Как и всем пациентам с таким диагнозом, ему провели обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест от 24 июня показал отрицательный. Мужчина умер в пятницу, 26 июня. Вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, при вскрытии у него выявлено не было.

Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) в субботу, 27 июня, был подтверждён коронавирус.

Напомним, 9 июня бурятские шаманы устроили обряд против коронавируса и массово заразились им.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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