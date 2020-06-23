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Коронавирус не последняя напасть: учёные предрекли новые пандемии из-за плохой экологии

сегодня 19:27

Фото с сайта pixabay.com

Учёные доказали, что вероятность возникновения новой инфекции растёт из-за разрушения окружающей среды; развитие сельского хозяйства может привести к опасным последствиям.

Ухудшение окружающей среды может привести к возникновению большего числа пандемий. Об этом пишет информационный сайт «Хайтек» со ссылкой на исследование специалистов из Университета Западной Англии и сотрудников лаборатории Greenpeace.

Исследователи уверены, что биоразнообразие и природные процессы останавливают развитие пандемии.

Например, качество водных ресурсов снижается из-за вырубки лесов, увеличения территорий под землепользование, а также роста интенсивности сельского хозяйства. При этом человек использует воду, чтобы смыть с себя большую часть вредных микроорганизмов.

Учёные уверены, что человечество должно сделать вывод после COVID-19 и начать защищать, а также активно восстанавливать повреждённые экосистемы.

Напомним, 29 июня на Алтае умер первый пациент с COVID-19.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

коронавирус
COVID-2019

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