Коронавирус подтвердился у 7315 жителей Иркутской области
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Иркутской области за сутки выявили 232 случая заражения коронавирусом; умерли четыре человека с подтверждённым COVID-19.
В Иркутской области за сутки выявили сразу 232 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Общее число заболевших в Иркутской области на 29 июня составляет 7315 человек.
За сутки умерли четыре человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Напомним, в Новосибирской области выявлено 5769 случаев заражения коронавирусом.
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