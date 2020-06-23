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Коронавирус подтвердился у 7315 жителей Иркутской области

сегодня 09:01

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Иркутской области за сутки выявили 232 случая заражения коронавирусом; умерли четыре человека с подтверждённым COVID-19.

В Иркутской области за сутки выявили сразу 232 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее число заболевших в Иркутской области на 29 июня составляет 7315 человек.

За сутки умерли четыре человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области выявлено 5769 случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
коронавирус

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