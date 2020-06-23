Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 30 июня - отмена комендантского часа на Шри-Ланке, снятие ограничений в Ирландии, регламент социального дистанцирования в Южной Корее

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Власти Шри-Ланки отменили комендантский час, в Калифорнии закрывают бары, Ирландия приступила к третьему этапу снятия ограничений; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 30 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 153 384 человека, из которых 501 999 — умерли, 5 145 893 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 10 153 384 98 802 501 999 5 145 893 США 2 548 996 38 485 125 803 685 164 БРАЗИЛИЯ 1 344 143 30 476 57 622 746 018 РОССИЯ 641 156 6 719 9 166 403 430

Отмена комендантского часа на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки отменили комендантский час, который был установлен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.

Комендантский час в стране ввели в марте. В конце мая его сократили: он был установлен с 22.00 до 04.00 (ежедневно). Также гражданам разрешили перемещаться между дистриктами, за исключением Коломбо и Гампахи. Кроме того, правительство продлило до 11 июля действие всех типов виз для иностранцев, включая граждан России.

Новый этап снятия ограничений в Ирландии

Правительство Ирландии сообщило, что приступает к третьей фазе снятия ограничений, введенной из-за эпидемии COVID-2019. По плану в стране отменят ограничения на передвижение между регионами, увеличат число участников массовых мероприятий (на открытом воздухе — до 200 человек, в помещениях — до 50).

Также с 29 июня возобновили работу салоны красоты, заведения общепита, гостиницы. В ограниченном режиме начнут работу детские сады и летние лагеря. Для учреждений культуры и фитнес-клубов ввели особую схему функционирования, позволяющую гарантировать социальное дистанцирование. В ближайшее время минздрав решит вопрос об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте.

Закрытие баров в Калифорнии

Губернатор Калифорния в США Гэвин Ньюсом издал постановление о закрытии баров в нескольких округах штата из-за вспышки коронавируса. Ранее аналогичные решения приняли власти Техаса и Флориды. По последним данным, в Калифорнии заразились 211 243 человека, из которых 5 905 — скончались.

Регламент социального дистанцирования в Южной Корее

В Южной Корее хотят ввести трехуровневую систему социального дистанцирования из-за новой волны заражений COVID-2019. В настоящее время в стране действует первый уровень, когда прирост новых заражений соответствует допустимой нагрузке на больницы. Открыты пляжи и аквапарки, на этой неделе разрешат частичный допуск фанатов на трибуны стадионов во время спортивных соревнований.

Если же число инфицирований превысит 50 случаев в течение 14 дней подряд, но будет не выше 100, власти введут второй уровень. Тогда в Южной Корее ограничат численность массовых мероприятий до 100 человек на открытом воздухе, до 50 — в закрытом помещении. Третий уровень объявят, когда число суточных заражений превысит 100. На этом этапе запретят любые мероприятия с участием более 10 человек и приостановят работу образовательных учреждений.

Напомним, 29 июня минздрав Новосибирской области объяснил дефицит препарата от ВИЧ в регионе.