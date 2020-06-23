Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 30 июня - отмена комендантского часа на Шри-Ланке, снятие ограничений в Ирландии, регламент социального дистанцирования в Южной Корее
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Власти Шри-Ланки отменили комендантский час, в Калифорнии закрывают бары, Ирландия приступила к третьему этапу снятия ограничений; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.
К 30 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 153 384 человека, из которых 501 999 — умерли, 5 145 893 — выздоровели.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ
|
ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|
МИР
|
10 153 384
|
98 802
|
501 999
|
5 145 893
|
США
|
2 548 996
|
38 485
|
125 803
|
685 164
|
БРАЗИЛИЯ
|
1 344 143
|
30 476
|
57 622
|
746 018
|
РОССИЯ
|
641 156
|
6 719
|
9 166
|
403 430
Отмена комендантского часа на Шри-Ланке
Власти Шри-Ланки отменили комендантский час, который был установлен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.
Комендантский час в стране ввели в марте. В конце мая его сократили: он был установлен с 22.00 до 04.00 (ежедневно). Также гражданам разрешили перемещаться между дистриктами, за исключением Коломбо и Гампахи. Кроме того, правительство продлило до 11 июля действие всех типов виз для иностранцев, включая граждан России.
Новый этап снятия ограничений в Ирландии
Правительство Ирландии сообщило, что приступает к третьей фазе снятия ограничений, введенной из-за эпидемии COVID-2019. По плану в стране отменят ограничения на передвижение между регионами, увеличат число участников массовых мероприятий (на открытом воздухе — до 200 человек, в помещениях — до 50).
Также с 29 июня возобновили работу салоны красоты, заведения общепита, гостиницы. В ограниченном режиме начнут работу детские сады и летние лагеря. Для учреждений культуры и фитнес-клубов ввели особую схему функционирования, позволяющую гарантировать социальное дистанцирование. В ближайшее время минздрав решит вопрос об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте.
Закрытие баров в Калифорнии
Губернатор Калифорния в США Гэвин Ньюсом издал постановление о закрытии баров в нескольких округах штата из-за вспышки коронавируса. Ранее аналогичные решения приняли власти Техаса и Флориды. По последним данным, в Калифорнии заразились 211 243 человека, из которых 5 905 — скончались.
Регламент социального дистанцирования в Южной Корее
В Южной Корее хотят ввести трехуровневую систему социального дистанцирования из-за новой волны заражений COVID-2019. В настоящее время в стране действует первый уровень, когда прирост новых заражений соответствует допустимой нагрузке на больницы. Открыты пляжи и аквапарки, на этой неделе разрешат частичный допуск фанатов на трибуны стадионов во время спортивных соревнований.
Если же число инфицирований превысит 50 случаев в течение 14 дней подряд, но будет не выше 100, власти введут второй уровень. Тогда в Южной Корее ограничат численность массовых мероприятий до 100 человек на открытом воздухе, до 50 — в закрытом помещении. Третий уровень объявят, когда число суточных заражений превысит 100. На этом этапе запретят любые мероприятия с участием более 10 человек и приостановят работу образовательных учреждений.
Напомним, 29 июня минздрав Новосибирской области объяснил дефицит препарата от ВИЧ в регионе.
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