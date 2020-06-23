Коронавирус в Новосибирске: ещё 107 заражённых и двое умерших

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё двое пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались в Новосибирской области за минувшие сутки; выявлено 107 новых случаев заражения.

107 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки. В стационарах инфекционных больниц умерли двое человек. Публикуем полный текст официального сообщения оперативного штаба региона на утро 29 июня.

"По данным оперативного штаба на утро 29 июня в регионе зарегистрировано 5 876 случаев инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), включая 361 ребенка. 3 392 пациента выписаны с выздоровлением(+24 за сутки).

Скончались еще два пациента, мужчины в возрасте 66 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека.

В отделениях реанимации находятся 78 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 335.

В больницы районов области госпитализированы 624 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 198 486 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1123 жителя региона, 24 899 человек сняты с меднаблюдения".