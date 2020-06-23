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Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 29 июня

сегодня 01:01

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм/оперативного штаба

Впервые за месяц в Новосибирске выявили меньше 100 новых пациентов с коронавирусом, умерли ещё четверо, а день города решили не отмечать; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Заразились 98 человек

Такие данные утром 28 июня привёл новосибирский оперативный штаб. Это минимальный суточный прирост за последний месяц. За всё время в регионе заболели 5769 человек. Среди пациентов 357 детей. Выздоровели 3368 человек.

Скончались ещё четверо

Как сообщили медики, скончались еще трое мужчин – 67 лет, 71 год и 79 лет – и одна женщина, ей было 66 лет. Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19. В отделениях интенсивной терапии находятся 80 человек. На ИВЛ – 27 пациентов.

День города не стали праздновать из-за коронавируса

Такое решение принял мэр города Анатолий Локоть из-за угрозы эпидемии. Несмотря на отмену одного из главных праздников, Сиб.фм постарался поддержать соответствующую атмосферу и вспомнил, как проходил День города в прошлые годы. Погрустить, порадоваться и посмотреть на праздник — здесь.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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