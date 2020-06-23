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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 11:00 29 июня

сегодня 11:52

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

Количество выявленных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусом достигло 5876; от COVID-19 умерли 93 человека.

Ещё у 107 человек в Новосибирской области подтвердился коронавирус. Умерших от COVID-19 тоже стало больше – врачи не смогли спасти двоих мужчин.

По данным оперативного штаба на утро 29 июня, в регионе зарегистрировано 5 876 случаев инфицирования СOVID-19. Среди заболевших – 361 ребёнок.

За последние 24 часа скончались ещё два пациента, мужчины в возрасте 66 лет и 71 года.

Как уточнили в оперативном штабе, взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 2 335 человек. В больницы районов области госпитализированы 624 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Что касается состояния больных, то в отделениях реанимации на сегодняшний день находятся 78 человек. 22 пациента дышат при помощи аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В оперативном штабе уточняют, что с начала пандемии полностью вылечились от коронавируса 3 392 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 198 486 тестов на коронавирус.

Напомним, накануне президент Владимир Путин прокомментировал версию об искусственном происхождении коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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